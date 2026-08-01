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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крылья Советов-2 – Победа Нижний Новгород – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Вторая лига Б, 2 августа 2026

Во воскресенье, 2 августа, сыграют Крылья Советов-2 и Победа Нижний Новгород в рамках Второй лиги Б.

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