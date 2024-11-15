Таллин: Британские и эстонские военные взорвали мост, репетируя «нападение России» (ФОТО, ВИДЕО)

Вот же ж больной народ......можно подорвать и Кинжалом и Искандером.....🙄🙄🙄ДБ!

СЕ

Сергей Евсеенко

Выглядит это все по детски. Вроде и организация НАТО серьёзная. Взорвали бы для тренировки уже порт, пару военных баз, аэропорт. Вот это была бы зачётная тренировка.