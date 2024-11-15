Русская весна
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Русская весна

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Таллин: Британские и эстонские военные взорвали мост, репетируя «нападение России» (ФОТО, ВИДЕО)

Таллин: Британские и эстонские военные взорвали мост, репетируя «нападение России» (ФОТО, ВИДЕО)

Эстонские и британские войска подорвали мост в Таллине для «тренировки создания заграждений против России» и будущего «строительства нового виадука для переброски натовских танков».

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Вот же ж больной народ......можно подорвать и Кинжалом и Искандером.....🙄🙄🙄ДБ!
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15 час.
СЕ
Сергей Евсеенко
Выглядит это все по детски. Вроде и организация НАТО серьёзная. Взорвали бы для тренировки уже порт, пару военных баз, аэропорт. Вот это была бы зачётная тренировка.
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13 час.

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