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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Сибири» Люзенков о Кузнецове: «Ждем ответ Евгения. Не знаю, что он выберет, мы готовы ко всему»

Главный тренер « Сибири » Ярослав Люзенков высказался о ситуации с возможным подписанием клубом форварда Евгения Кузнецова .

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