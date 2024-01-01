ВС России ударили по украинским аэродромам с носителями Storm Shadow

Последние новости СВО.Вооружённые силы России 31 декабря 2023 года нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолёты-носители крылатых ракет Storm Shadow.
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