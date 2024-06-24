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"Врать нельзя". Ну так скажите правду – кто запрещает Минобороны сбивать дроны США, наводящие ракеты на Севастополь?

"Врать нельзя". Ну так скажите правду – кто запрещает Минобороны сбивать дроны США, наводящие ракеты на Севастополь?

Фото: globallookpress.com/US Air Force Минобороны России выпустило очередное заявление по поводу теракта ВСУ в Севастополе, в результате которого погибло трое детей, двое взрослых и более 100 человек было ранено, среди которых 27 детей.

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Комментарии
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Руслан Техажев
Введите в Конституцию России статью, запрещающую чиновникам любого уровня власти из России иметь за рубежами страны имущество, банковские счета и родственников там живущих, и тогда перестанут гибнуть законопослушные граждане!
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13 час.

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