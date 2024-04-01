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Парламентская газета

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Кобылкин: России нужна новая стратегия управления ресурсами и запасами

Кобылкин: России нужна новая стратегия управления ресурсами и запасами

Попытки навязать разделение мира на сырьевые и промышленные зоны полностью противоречат принципу суверенного равенства, закрепленного в Уставе ООН, отметил в своей статье председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

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