Steak Lovers
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Steak Lovers

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«Хлебная икра»: теперь дети просят только такую выпечку. Выпекается за 18 минут

«Хлебная икра»: теперь дети просят только такую выпечку. Выпекается за 18 минут

Рецепт домашнего хлеба может быть вызовом из-за его сложности в формовке и выпечке. Однако существует вариант, который не только вкуснее, но и легче в приготовлении — хлебная "икра", которую можно приготовить всего за 18 минут.

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Комментарии
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А
Алексей
Сложность в формовке батонов? А &quot;икринки&quot;Ваши хлебные проще ??? 😁
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9 час.

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