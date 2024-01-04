«Хлебная икра»: теперь дети просят только такую выпечку. Выпекается за 18 минут

Рецепт домашнего хлеба может быть вызовом из-за его сложности в формовке и выпечке. Однако существует вариант, который не только вкуснее, но и легче в приготовлении — хлебная "икра", которую можно приготовить всего за 18 минут.
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