NYT: Иран ответит на теракт в Кермане ударами прокси-группировок по базам США

2 дня назад 656 прочитали Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи на фоне теракта в Кермане призвал командующих избегать прямой военной конфронтации с США и приказал ограничить ответные действия операциями против Израиля и атаками «прокси-группировок» на американские базы, сообщает газета New York Times.