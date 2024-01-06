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Добрый Мир

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NYT: Иран ответит на теракт в Кермане ударами прокси-группировок по базам США

NYT: Иран ответит на теракт в Кермане ударами прокси-группировок по базам США

2 дня назад 656 прочитали Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи на фоне теракта в Кермане призвал командующих избегать прямой военной конфронтации с США и приказал ограничить ответные действия операциями против Израиля и атаками «прокси-группировок» на американские базы, сообщает газета New York Times.

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Комментарии
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Лев Добрый
Пиндо-сранцы США признали свою вину в совершении террористического акта в Иране, поэтому месть должна быть настоящей!🤠🗡️👈👍
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