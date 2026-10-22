Метро, новые больницы, поддержка ветеранов: что изменится в Подмосковье.Новые станции метро, современные медицинские центры, помощь врачам с жильём и обновление коммунальных сетей — эти темы вошли в число главных в ходе прямого эфира губернатора Московской области Андрея Воробьёва на телеканале «360».
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