Метро, новые больницы, поддержка ветеранов: что изменится в Подмосковье.Новые станции метро, современные медицинские центры, помощь врачам с жильём и обновление коммунальных сетей — эти темы вошли в число главных в ходе прямого эфира губернатора Московской области Андрея Воробьёва на телеканале «360».