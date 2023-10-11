Sony выпустила компактную PlayStation 5

Sony анонсировала новую версию консоли PlayStation 5. Устройство получило более тонкий корпус. Приставка на 30 процентов меньше и на 18-24 процента — в зависимости от версии — легче, чем оригинальные PS5.
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