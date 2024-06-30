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ФАБ 3000 по Нью-Йорку

ФАБ 3000 по Нью-Йорку

Кадры применения тяжелых авиабомб ФАБ-3000 с УМПК по Дзержинску и Нью-Йорку (Горловское направление.https://colonelcassad.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
браво ФАБ  3000!
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9 час.

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