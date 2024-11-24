Депутат Чепа: ВСУ ждут большие потери при расширении зоны ударов ATACMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесут существенные потери, если начнут атаковать западными дальнобойными ракетами новые российские территории, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя возможные удары ракетами США ATACMS и британскими Storm Shadow по Ростовской области и другим регионам.