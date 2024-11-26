Военный бюджет Польши превысил 3% в 2024 году, что выше, чем все требования НАТО, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко 26 ноября в интервью изданию «СБ.
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