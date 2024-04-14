Небензя: атака Ирана на Израиль стала ответом на бездействие Совбеза ООН

Global Look Press/Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency США, Великобритания и Франция отказались подтвердить неприкосновенность дипломатических объектов, что привело к атаке Ирана на Израиль, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.
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