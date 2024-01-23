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Инъекции для похудения: виды, принцип действия, препараты, эффективность

Реально ли похудение с помощью инъекций, или это лишь очередной маркетинговый ход со стороны косметологических центров? Правда ли, что витамины и озон помогают похудеть, и избавиться от лишнего веса можно, вкалывая себе доступные средства, содержащие разные соединения из группы В12? Насколько ….

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