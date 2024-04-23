Актриса Зендея явилась публике в оригинальном оголяющем тело платье

Известная голливудская актриса Зендея попала в заголовки газеты Daily Mail благодаря смелому наряду. В Лос-Анджелесе, на премьере фильма “Претенденты” – 27-летняя актриса Зендея появилась на красной дорожке в нежно-розовом бальном платье с широченным вырезом под грудью и струящейся юбкой.