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Актриса Зендея явилась публике в оригинальном оголяющем тело платье

Известная голливудская актриса Зендея попала в заголовки газеты Daily Mail благодаря смелому наряду. В Лос-Анджелесе, на премьере фильма “Претенденты” – 27-летняя актриса Зендея  появилась на красной дорожке в нежно-розовом бальном платье с широченным вырезом под грудью и струящейся юбкой.

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