На аукционе в Париже продадут 300 вещей Брижит Бардо

21 сентября в Париже состоится аукцион, на котором будет продано около 300 вещей Брижит Бардо, умершей 28 декабря 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бразилия и Россия...
- Пугающее "пророче...
- GS АКРА: Цены на коф...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым