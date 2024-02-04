Царьград Фото: globallookpress.com В Москве состоялась несанкционированная акция, на которой были задержаны корреспонденты нескольких либеральных изданий.
Паковали всех. На бунте в Москве погорела даже Собчак
Комментарии
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Владимир Михальков
В России много мест где нужны рабочие руки например в шахте вагонетки катать!
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3 час.
Владимир Михальков
Давно пора усвоить что крестнице Путина пока он президент России ничего не грозит что бы она не сделала так же как и её мамане вдове Собчака!
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1 час.
АК
Александр Каплуненко
Вообще, отпиздить бы всех так, чтобы до 17 марта подняться не смогли бы.
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8 мин.
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