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Агент Барбоза о Головине: «Год назад было предложение из Германии, но он захотел остаться в «Монако». Ему хорошо платят и он комфортно себя чувствует, думаю»

– По какой причине Головин так и не дорос до уровня топ-клубов? – Думаю, что ему хорошо платят в «Монако» и он комфортно себя чувствует в этом клубе.

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