Мэрия Улан-Удэ попросила проверить руководство ТГК-14

Комитет городского хозяйства мэрии Улан-Удэ подготовил обращение в прокуратуру Бурятии с просьбой провести служебное расследование в отношении руководителей ПАО «ТГК-14», а также в правовом поле оценить действия компании, пишет Ариг Ус.