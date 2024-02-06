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Мэрия Улан-Удэ попросила проверить руководство ТГК-14

Мэрия Улан-Удэ попросила проверить руководство ТГК-14

Комитет городского хозяйства мэрии Улан-Удэ подготовил обращение в прокуратуру Бурятии с просьбой провести служебное расследование в отношении руководителей ПАО «ТГК-14», а также в правовом поле оценить действия компании, пишет Ариг Ус.

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