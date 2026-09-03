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Газета.ру

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Трутнев: более 7 тысяч человек из 78 стран приняли участие в ВЭФ-2026

Трутнев: более 7 тысяч человек из 78 стран приняли участие в ВЭФ-2026

В XI Восточном экономическом форуме (ВЭФ) приняли участие более 7 тыс. человек. Об этом заявил вице-премьер Юрий Трутнев, пишет РИА Новости.

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