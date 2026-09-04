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Dior придумал новый тон: макияж, уход и SPF в одном флаконе

Dior придумал новый тон: макияж, уход и SPF в одном флаконе

Тон, уход и SPF — в одном флаконе. Dior Beauty делает ставку на кожу, которая выглядит не накрашенной, а просто очень хорошо выспавшейся.

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