Банки открыли «сезон охоты» на вкладчиков

Декабрь всегда был высоким сезоном спроса на депозиты для банков, во-первых, поскольку в конце года многие россияне получают премию или 13-ю зарплату, во-вторых, потому что конец года — лучшее время для открытия вклада.
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