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Карлсон заявил, что ожидает новых попыток покушения на свою жизнь

Карлсон заявил, что ожидает новых попыток покушения на свою жизнь

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что ожидает попыток покушения на свою жизнь и осознаёт связанные со своей деятельностью риски.

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