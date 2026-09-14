Как выглядит Москва с высоты 400 километров: «Роскосмос» показал кадр с МКС

Анна Кикина сняла Москву из космоса. Кадр приурочили к 879-летию столицы.«Роскосмос» опубликовал в своём Telegram-канале уникальный снимок Москвы, сделанный с борта Международной космической станции.
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