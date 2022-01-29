Поведение ЦБ, рубль и рост в России: Жуковский, Колташов, Тосунян

Причины ослабления рубля, взаимосвязь курса с инфляцией, прогнозы по доллару. Как изменятся цены на сельхозпродукцию, одежду, авторынок, импортную продукцию в ближайшее время? Что должен предпринять Центробанк для укрепления рубля? На эти и другие вопрос в ходе пресс-конференции ответили эксперты: Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян; Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский; Руководитель Центра политэкономических […] Показать полностью.