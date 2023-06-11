Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО

РИАМО - 11 июн. В национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, участвовавшим в специальной военной операции и проявившим мужество и героизм.
РИАМО - 11 июн. В национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, участвовавшим в специальной военной операции и проявившим мужество и героизм.
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