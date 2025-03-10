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Эксперт рассказала, когда дефицит витаминов можно принять за деменцию

Эксперт рассказала, когда дефицит витаминов можно принять за деменцию

Недостаток витаминов может вызывать забывчивость и спутанность сознания.Нехватка витаминов B и D может ввести в заблуждение и напомнить симптомы деменции, как сообщила психолог Кимберли Уилсон в эфире BBC Morning Live.

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