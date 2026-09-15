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Крымская газета

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"Нацистский инстинкт": Лавров прокомментировал призывы разрушить Крымский мост

"Нацистский инстинкт": Лавров прокомментировал призывы разрушить Крымский мост

Требование разрушить любой мост в цивилизованном мире выглядит дико, а в случае с Крымским мостом, строительство которого было продиктовано гуманитарной необходимостью, оно доказывает живучесть нацистского инстинкта у киевского режима и его западных коллег.

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