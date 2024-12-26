📩Учащиеся городских и сельских школ продолжают писать письма в рамках Всероссийской акции «Поздравь солдата с Новым годом».
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📩Учащиеся городских и сельских школ продолжают писать письма в рамках Всероссийской акции «Поздравь солдата с Новым годом».