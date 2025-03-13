«Высокоэффективная стратегия и результаты»: Liberty Media — о новом контракте со Стефано Доменикали

SB NationНовый президент и генеральный директор Liberty Media, владеющей Формулой 1, Дерек Чанг прокомментировал решение компании продлить контракт с руководителем серии Стефано Доменикали до конца 2029 года.
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