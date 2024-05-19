В Сахалинской области окончено расследование уголовного дела о присвоении денежных средств

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней жительницы города Находка Приморского края по факту совершения преступления, предусмотренного ч.
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