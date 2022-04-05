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На предприятия в Хабаровский край прибудут более 6 тысяч китайских работников

На предприятия в Хабаровский край прибудут более 6 тысяч китайских работников

На предприятиях Хабаровского края ждут порядка 6,6 тысячи граждан Китая, которые будут заняты на стройке, заготовке, переработке леса, а также в сфере торговли.

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