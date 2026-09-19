Эксперт Иванченко: ИИ отсеивает сотни вариантов до того, как вы увидите товар

Еще недавно выбор пылесоса мог занять целый вечер. Теперь можно написать ИИ-помощнику: «У меня кот, ковры и аллергия, нужен пылесос до 30 тысяч рублей» — и получить несколько подходящих моделей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Reuters исправило...
- ХЛ Певица Лариса Дол...
- Песков: Стубб и С...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым