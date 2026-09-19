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Газета.ру

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Эксперт Иванченко: ИИ отсеивает сотни вариантов до того, как вы увидите товар

Эксперт Иванченко: ИИ отсеивает сотни вариантов до того, как вы увидите товар

Еще недавно выбор пылесоса мог занять целый вечер. Теперь можно написать ИИ-помощнику: «У меня кот, ковры и аллергия, нужен пылесос до 30 тысяч рублей» — и получить несколько подходящих моделей.

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