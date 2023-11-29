В Воронеже задержан агент украинских террористов, планировавший теракт

В Воронеже сотрудники ФСБ задержали агента украинских террористов, который планировал взорвать городской военкомат, после чего отправить воевать на стороне ВСУ, сообщили 29 ноября в пресс-службе ведомства.
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