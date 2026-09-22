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Аргументы недели

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Более 45 тыс. человек посетили выставку Константина Горбатова в «Новом Иерусалиме»

Более 45 тыс. человек посетили выставку Константина Горбатова в «Новом Иерусалиме»

Более 45,2 тыс. человек посетили выставку «(НЕ)известный Константин Горбатов», которая завершила работу в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» 20 сентября, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

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