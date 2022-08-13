Актриса Энн Хеч умерла спустя неделю после ДТП

Энн Хеч ("Шесть дней, семь ночей", "Донни Браско", "Психо"), на прошлой неделе устроившая аварию в Лос-Анджелесе, скончалась в одной из местных клиник.
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