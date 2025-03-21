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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рафинья и Араухо могут успеть на матч «Барсы» с «Осасуной» после игр сборных. Вместе с игроками «Реала» и «Атлетико» они вылетят на частном самолете из Буэнос-Айреса

Сборная Уругвая сыграет с Боливией в рамках квалификации на ЧМ 25 марта, начало матча – в 23:00 по московскому времени.

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