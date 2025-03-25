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    хм.....   а питание в школе, поди, строго халяльное...   ТипО, добились... ДА!!! Кстати!!! Гепатит - это не единствен...Самарские родител...

Самарские родители тычут пальцем в мигрантов, а СК роет правду. Гепатит штурмует школу №156

Самарские родители тычут пальцем в мигрантов, а СК роет правду. Гепатит штурмует школу №156

Avia.pro - СМИ Самара бурлит от тревожных новостей. В центре внимания — школа №156, где разгорелся настоящий пожар эмоций и обвинений.

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Комментарии
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Добрый Кот
Потому что Самара среднеазиатский город в России.
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5 час.
Владимир Штанов
В самарских школах причина всех бед-неработающая принудительная приточно-вытяжная вентиляция. При отсутствии подачи свежего воздуха по общим для всех этажей каналам приточной вентиляции эти каналы становятся источником распространения всевозможной заразы. Роспотребнадзор г. Самары этого факта в упор не видит десятилетиями.
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3 час.
Одиссей
хм.....   а питание в школе, поди, строго халяльное...   ТипО, добились... ДА!!! Кстати!!! Гепатит - это не единственное, чем мигры могут наградить коренных жителей. В тех краях находится естественный очаг распространения чумы. Вроде, держат под контролем, но, если этот контроль ослабнет или вовсе пропадет?  Ну, или те же корь, дизентерия... А причина - в массовом антиваксерстве. К идейному там добавляются религиозный и бытовой - от темноты и необразованности контингента.
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2 час.
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