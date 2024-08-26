Целью был не мир: Моди привез Зеленскому «последнее индийское предупреждение». О Польше зря так быстро забыли

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на текущей неделе посетил Польшу, затем Украину. Стал ли визит Моди, «верного друга» Владимира Путина, в Варшаву и Киев вызовом для Москвы? Этот вопрос требует ответа, но пока он остаётся без внятной реакции, начнем с того, что визит Моди в Варшаву давно планировался и не имеет прямого отношения к России.