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Премьер Болгарии подтвердил атаку БПЛА на судна Alfa Watan и Able в Черном море

Премьер Болгарии подтвердил атаку БПЛА на судна Alfa Watan и Able в Черном море

Премьер-министр Болгарии Румен Радев подтвердил атаку неизвестных беспилотных летательных аппаратов на торговые суда Alfa Watan под флагом Того и Able под флагом Палау в Черном море и сообщил об эвакуации раненых.

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