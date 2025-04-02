Расследование американских журналистов, сливших подробности о том, как именно США оказались не просто стороной, а прямым участником войны на стороне Киева, обрастает всё новыми подробностями.
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