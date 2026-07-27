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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барко о «Спартаке»: «Будем стараться становиться сильнее и выигрывать матч за матчем. С «Ахматом» будет непросто»

Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко надеется, что красно-белые станут сильнее, чем в прошлом сезоне.

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