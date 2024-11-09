Экс-главком НАТО Ставридис: Трамп может принудить Киев отказаться от территорий

Следующий американский президент Дональд Трамп может принудить Украину отказаться от части территорий, которые вошли в состав РФ, допустил в интервью CNN экс-главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.
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