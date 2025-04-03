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Каллас не смогла ответить на вопрос о главах минобороны, приехавших в Польшу

Каллас не смогла ответить на вопрос о главах минобороны, приехавших в Польшу

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не смогла внятно ответить на вопрос, почему на встрече глав минобороны в Польше присутствуют только десять министров из 27 стран - участниц ЕС.

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