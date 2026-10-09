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Мощный мотор 90 Нм, большая батарея 900 Вт·ч, полноценная подвеска, «автомат» и даже радар. Представлен электровелосипед Lemmo 3

Мощный мотор 90 Нм, большая батарея 900 Вт·ч, полноценная подвеска, «автомат» и даже радар. Представлен электровелосипед Lemmo 3

Гибрид внедорожной модели и грузового велосипеда Компания Lemmo представила электрический велосипед Lemmo 3, сочетающий возможности внедорожной модели и грузового велосипеда.

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