Мощный мотор 90 Нм, большая батарея 900 Вт·ч, полноценная подвеска, «автомат» и даже радар. Представлен электровелосипед Lemmo 3

Гибрид внедорожной модели и грузового велосипеда Компания Lemmo представила электрический велосипед Lemmo 3, сочетающий возможности внедорожной модели и грузового велосипеда.
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