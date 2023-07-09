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Полковник Макгрегор рассказал, для чего США готовили Украину

Полковник Макгрегор рассказал, для чего США готовили Украину

США готовили Украину для ослабления России и присвоения ее ресурсов, однако конфликт превратился в уничтожение украинской нации, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor SC.

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