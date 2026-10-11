На Украине признали неспособность ВСУ противостоять российским «Гераням»

Сооснователь украинского предприятия по разработке беспилотных аппаратов «Генерал Черешня» Станислав Гришин признал неспособность ВСУ противостоять российским «Гераням».
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