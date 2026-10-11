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На Украине признали неспособность ВСУ противостоять российским «Гераням»

На Украине признали неспособность ВСУ противостоять российским «Гераням»

Сооснователь украинского предприятия по разработке беспилотных аппаратов «Генерал Черешня» Станислав Гришин признал неспособность ВСУ противостоять российским «Гераням».

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