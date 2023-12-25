На Украине заявили о неспособности Минобороны обеспечить ВСУ

REUTERS/Thomas Peter Власти и военное руководство Украины не могут обеспечить ВСУ. Об этом заявила соучредитель и исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк в беседе с обозревателем Atlantic Дэниелом Блоком.