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Авторадио

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Работодателей могут обязать оплачивать проезд сотрудников из-за роста цен на такси

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о том, чтобы обязать работодателей обеспечивать проезд сотрудников к месту работы и обратно в отсутствие у них возможности воспользоваться общественным транспортом, например, ночью.

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