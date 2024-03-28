Работодателей могут обязать оплачивать проезд сотрудников из-за роста цен на такси

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о том, чтобы обязать работодателей обеспечивать проезд сотрудников к месту работы и обратно в отсутствие у них возможности воспользоваться общественным транспортом, например, ночью.
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